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Отзывы
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Тамара Баранова
  • Профессия : Повар итальянской кухни
  • Возраст : 50 лет

Решила позволить себе небольшой отпуск. Нужно было несколько справок. На походы в больницу не было ни времени, ни настроения. Обратилась к менеджеру данного центра, и справки уже на следующий день были на руках.

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Елена Мозговая
  • Профессия : Историк
  • Возраст : 56 лет

Обратившись в данный центр, получила официальную справку, причем очень быстро. Особая благодарность сотрудникам за вежливость и понимание. Спасибо огромное.

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Роман Мальцев
  • Профессия : Специалист по информационным технологиям
  • Возраст : 26 лет

Благодарю сотрудников центра медицинских справок, за сэкономленное время и нервы. Ребята помогли пройти медкомиссию в срочном порядке, без огромных больничных очередей.

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Евгений Романцов
  • Профессия : Управляющий гостиницей
  • Возраст : 52 года

Сотрудники центра сделали все быстро и в лучшем виде. Справки привез курьер в тот же день. Рекомендую всем, особенно людям, у которых нет желания посещать больницу.

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Галина Клименко
  • Профессия : Дизайнер
  • Возраст : 24 года

Для творческого человека поход в наши больницы – настоящий ужас. Тем более, что обычную справку приходиться получать целый день. Сервис избавил от ненужных трат времени.

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Анна Геращенко
  • Профессия : Наша внучка
  • Возраст : 8 лет

Внучка посещает занятия по художественной гимнастике, нужно было обновить медицинскую справку. Сотрудники центра оформили все быстро, и на следующий день выдали справку на руки.

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Быстрое оформление медсправок в Новосибирске с доставкой

Медицинский центр «ЦентрМед» в Новосибирске поможет получить санкнижку в срочном порядке, без необходимости посещения врачей, и долговременного ожидания. Доставка работает ежедневно и без перерыва, поэтому, если Вы находитесь в пределах города, то документ будет доставлен день в день. Все оформляется официально, в соответствии с законодательством РФ. «ЦентрМед» обладает лицензиями на оформление данных документов.

Вы сможете быстро сделать заказ, а затем, в скором времени получите его, ведь у нас имеется доставка прямо на дом!

Как сделать заказ?

Чтобы получить необходимый Вам документ:

  1. Позвоните по номеру телефона, указанному на нашем сайте, и осуществите заказ;
  2. Наша команда приступит к его выполнению;
  3. После завершения выполнения Вашего заказа, мы доставим его к Вам на дом!

Если Вы живете в Новосибирске – доставка будет выполнена в тот же день и бесплатно.

Выгодные предложения

Наш медицинский центр «ЦентрМед» готов предоставить несколько выгодных предложений:

  • низкие цены;
  • регулярные акции;
  • если Вы оформите заказ прямо сейчас – то получите скидку 10%;
  • заказывая за раз 3 документа, Вы тоже получите скидку.

Чтобы сэкономить больше времени и денег, заказывайте оформление документов в нашем «ЦентрМед». Наши акции обеспечат Вам невысокую стоимость, а врачи быстро заполнят документы!

Цены на услуги
Наименование услуги Время Цена

Оформление медкнижки

Оформим по низкой цене и с доставкой

 от 30 минут от 1100 руб.

Продление медкнижки

Продлим документ в день обращения

 от 30 минут от 500 руб.

Справка в бассейн

Сделаем справку в день заявки

 от 30 минут от 500 руб.

Справка от гинеколога

Сделаем справку без посещения врача

 от 30 минут от 800 руб.

Справка формы 086/у

Подготовим документ в день обращения

 от 30 минут от 800 руб.

Справка в свободной форме

Справка в свободной форме по низкой цене

 от 30 минут от 600 руб.

Справка формы 095/У

Документ в день обращения

 от 30 минут от 500 руб.

Справка КЭК

Справка КЭК по доступной цене

 от 30 минут от 800 руб.

Справка 302н

Сделаем в день заявки и доставим

 от 30 минут от 900 руб.

Освобождение от физкультуры

Оформим справку за 1 час

 от 30 минут от 1000 руб.

Справка для академа

Оформим документ в день заявки

 от 30 минут от 1000 руб.

Справка 072/у

Получить справку 072 в день обращения

 от 30 минут от 1000 руб.

Справка 027

Получить справку 027 без предоплаты

 от 30 минут от 1000 руб.

Флюорография

Справка о флюорографии за 1 час

 от 30 минут от 1000 руб.

Паспорт здоровья

Получить паспорт здоровья за 1 день

 от 30 минут от 1000 руб.
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Наши контакты
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Адрес : г. Новосибирск, ул. Петухова 12б

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Звонок бесплатный
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