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Быстрое оформление медсправок в Новосибирске с доставкой
Медицинский центр «ЦентрМед» в Новосибирске поможет получить санкнижку в срочном порядке, без необходимости посещения врачей, и долговременного ожидания. Доставка работает ежедневно и без перерыва, поэтому, если Вы находитесь в пределах города, то документ будет доставлен день в день. Все оформляется официально, в соответствии с законодательством РФ. «ЦентрМед» обладает лицензиями на оформление данных документов.
Вы сможете быстро сделать заказ, а затем, в скором времени получите его, ведь у нас имеется доставка прямо на дом!
Как сделать заказ?
Чтобы получить необходимый Вам документ:
- Позвоните по номеру телефона, указанному на нашем сайте, и осуществите заказ;
- Наша команда приступит к его выполнению;
- После завершения выполнения Вашего заказа, мы доставим его к Вам на дом!
Если Вы живете в Новосибирске – доставка будет выполнена в тот же день и бесплатно.
Выгодные предложения
Наш медицинский центр «ЦентрМед» готов предоставить несколько выгодных предложений:
- низкие цены;
- регулярные акции;
- если Вы оформите заказ прямо сейчас – то получите скидку 10%;
- заказывая за раз 3 документа, Вы тоже получите скидку.
Чтобы сэкономить больше времени и денег, заказывайте оформление документов в нашем «ЦентрМед». Наши акции обеспечат Вам невысокую стоимость, а врачи быстро заполнят документы!
|Наименование услуги
|Время
|Цена
|
Оформим по низкой цене и с доставкой
|от 30 минут
|от 1100 руб.
|
Продлим документ в день обращения
|от 30 минут
|от 500 руб.
|
Сделаем справку в день заявки
|от 30 минут
|от 500 руб.
|
Сделаем справку без посещения врача
|от 30 минут
|от 800 руб.
|
Подготовим документ в день обращения
|от 30 минут
|от 800 руб.
|
Справка в свободной форме по низкой цене
|от 30 минут
|от 600 руб.
|
Документ в день обращения
|от 30 минут
|от 500 руб.
|
Справка КЭК по доступной цене
|от 30 минут
|от 800 руб.
|
Сделаем в день заявки и доставим
|от 30 минут
|от 900 руб.
|
Оформим справку за 1 час
|от 30 минут
|от 1000 руб.
|
Оформим документ в день заявки
|от 30 минут
|от 1000 руб.
|
Получить справку 072 в день обращения
|от 30 минут
|от 1000 руб.
|
Получить справку 027 без предоплаты
|от 30 минут
|от 1000 руб.
|
Справка о флюорографии за 1 час
|от 30 минут
|от 1000 руб.
|
Получить паспорт здоровья за 1 день
|от 30 минут
|от 1000 руб.
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Наш менеджер свяжется с Вами
Решила позволить себе небольшой отпуск. Нужно было несколько справок. На походы в больницу не было ни времени, ни настроения. Обратилась к менеджеру данного центра, и справки уже на следующий день были на руках.
Обратившись в данный центр, получила официальную справку, причем очень быстро. Особая благодарность сотрудникам за вежливость и понимание. Спасибо огромное.
Благодарю сотрудников центра медицинских справок, за сэкономленное время и нервы. Ребята помогли пройти медкомиссию в срочном порядке, без огромных больничных очередей.
Сотрудники центра сделали все быстро и в лучшем виде. Справки привез курьер в тот же день. Рекомендую всем, особенно людям, у которых нет желания посещать больницу.
Для творческого человека поход в наши больницы – настоящий ужас. Тем более, что обычную справку приходиться получать целый день. Сервис избавил от ненужных трат времени.
Внучка посещает занятия по художественной гимнастике, нужно было обновить медицинскую справку. Сотрудники центра оформили все быстро, и на следующий день выдали справку на руки.