Быстрое оформление медсправок в Новосибирске с доставкой

Наименование услуги Время Цена

Оформление медкнижки Оформим по низкой цене и с доставкой от 30 минут от 1100 руб.

Продление медкнижки Продлим документ в день обращения от 30 минут от 500 руб.

Справка в бассейн Сделаем справку в день заявки от 30 минут от 500 руб.

Справка от гинеколога Сделаем справку без посещения врача от 30 минут от 800 руб.

Справка формы 086/у Подготовим документ в день обращения от 30 минут от 800 руб.

Справка в свободной форме Справка в свободной форме по низкой цене от 30 минут от 600 руб.

Справка формы 095/У Документ в день обращения от 30 минут от 500 руб.

Справка КЭК Справка КЭК по доступной цене от 30 минут от 800 руб.

Справка 302н Сделаем в день заявки и доставим от 30 минут от 900 руб.

Освобождение от физкультуры Оформим справку за 1 час от 30 минут от 1000 руб.

Справка для академа Оформим документ в день заявки от 30 минут от 1000 руб.

Справка 072/у Получить справку 072 в день обращения от 30 минут от 1000 руб.

Справка 027 Получить справку 027 без предоплаты от 30 минут от 1000 руб.

Флюорография Справка о флюорографии за 1 час от 30 минут от 1000 руб.